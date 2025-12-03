O Benfica convocou uma Asssembleia Geral Extraordinária para apreciação e votação da proposta do «Benfica District», projeto que inclui a remodelação e ampliação do Estádio da Luz (para 80 mil lugares) e de toda a área adjacente, com a criação de novos pavilhões e superfícies comerciais e hoteleiras.

A reunião magna extraordinária realiza-se a 3 de janeiro de 2026 no Pavilhão N.º 2 da Luz e tem início previsto para as 09h00 (primeira convocatória requer a presença da maioria dos sócios) ou para as 09h30 (segunda convocatória, com qualquer número).

Em julho passado, aquando da apresentação do projeto «Benfica District», Rui Costa garantiu que o projeto só avançaria mediante aprovação dos sócios, mas frisou a importância do mesmo para o crescimento do clube. Nuno Catarino, CFO das águias, falou de um investimento global de 220 milhões de euros e da capacidade de geração de receitas anuais na ordem dos 37 milhões de euros.

