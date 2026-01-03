Os sócios do Benfica aprovaram, este sábado, em Assembleia Geral (AG) Extraordinária o projeto para o Benfica District, com um total de 59,24 por cento de votos a favor.

Poucos minutos após terem sido encerradas as votações no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa, informou os sócios e adeptos do Benfica dos resultados finais. Além dos votos a favor, há a destacar os 40,76 por cento de sócios que disseram «não» ao projeto apresentado pela direção de Rui Costa.

Ao todo, foram 28.238 os sócios do Benfica que participaram na votação e aprovação do projeto para o Benfica District, sendo que, para além do voto presencial, também foi possível votar de forma remota.