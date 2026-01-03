Benfica
Há 29 min
Benfica District: sócios aprovam projeto com 59,24 por cento dos votos
28.338 pessoas participaram na Assembleia Geral (AG) Extraordinária deste sábado
DIM
28.338 pessoas participaram na Assembleia Geral (AG) Extraordinária deste sábado
DIM
Os sócios do Benfica aprovaram, este sábado, em Assembleia Geral (AG) Extraordinária o projeto para o Benfica District, com um total de 59,24 por cento de votos a favor.
Poucos minutos após terem sido encerradas as votações no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa, informou os sócios e adeptos do Benfica dos resultados finais. Além dos votos a favor, há a destacar os 40,76 por cento de sócios que disseram «não» ao projeto apresentado pela direção de Rui Costa.
Ao todo, foram 28.238 os sócios do Benfica que participaram na votação e aprovação do projeto para o Benfica District, sendo que, para além do voto presencial, também foi possível votar de forma remota.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS