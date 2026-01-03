Rui Costa abriu, este sábado, a Assembleia-geral extraordinária para apreciação e votação da proposta de direção do projeto Benfica District.

No Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o presidente do Benfica, garantiu que este projeto não vai condicionar a «capacidade de investimento» nas equipas.

«Trata-se de um projeto autónomo em termos de financiamento e que em nenhum momento irá comprometer a nossa capacidade de investimento nas nossas equipas. Pelo contrário, no médio prazo, irá permitir reforçar esse investimento e a nossa qualidade», afirmou o líder das águias.

Rui Costa considerou que o Benfica District é um «projeto inovador» e que com ele «ganha o Benfica, ganha Lisboa e ganha Portugal».

«E seremos, uma vez mais, pioneiros. Toda a área envolvente do estádio será transformada, oferecendo uma nova centralidade à cidade e beneficiando o clube e os sócios com mais e melhores instalações, mais e melhores meios, e uma experiência de jogo ainda mais marcante», disse ainda o presidente do Benfica.

A intervenção de Rui Costa na íntegra:

«Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Geral,

Caros colegas de Direção e demais Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica,

Caras e Caros Consócios,

Desde o primeiro momento em que apresentámos o projeto Benfica District, assumimos um compromisso inequívoco: este seria um projeto construído com os sócios e decidido pelos sócios.

Dissemos, sem ambiguidades, que o futuro deste projeto passaria por uma Assembleia Geral. Hoje estamos aqui a cumprir essa palavra.

O Benfica honra-se quando respeita os seus compromissos e quando coloca os seus associados no centro das decisões estruturais do Clube.

Com o mesmo sentido de responsabilidade e com total transparência, colocámos o projeto em consulta pública, realizámos duas sessões de esclarecimento, em Faro e em Paredes, e recolhemos dezenas de sugestões e ideias enviadas pelos sócios.

O Benfica District é um projeto estratégico, que visa dotar o Clube de infraestruturas que permitem ter um Benfica mais preparado para enfrentar os desafios do futuro.

Um projeto que corporiza e traduz uma ambição na vanguarda do que de melhor se faz a nível mundial, e sem paralelo na realidade portuguesa.

Uma ideia inteiramente vinculada à modernidade, que responde às prioridades presentes e antecipa cenários futuros.

O Benfica District, que hoje propomos para discussão e apreciação dos sócios, confere ao Benfica uma relação ainda mais próxima e envolvente com os seus adeptos, mais receitas, maior potencial de investimento nas nossas equipas e, por conseguinte, uma maior capacidade de competir a nível nacional e internacional

Sublinho esta ideia: trata-se de um projeto autónomo em termos de financiamento e que em nenhum momento irá comprometer a nossa capacidade de investimento nas nossas equipas. Pelo contrário, no médio prazo, irá permitir reforçar esse investimento e a nossa qualidade.

O Benfica District engloba-se no objetivo mais lato de chegarmos, tão rápido quanto possível, a receitas consolidadas de 500 milhões de euros, ao mesmo tempo que o Clube passa a dispor de melhores infraestruturas para acentuar a evolução associativa, desportiva, comercial e financeira que todos almejamos.

Em paralelo e de mãos dadas com este projeto – com enorme relevância para o futuro do Sport Lisboa e Benfica –, vamos aumentar a lotação do nosso estádio para os 80 000 lugares.

Pretendemos, assim, ir ao encontro da enorme procura por Red Pass e da vontade de cada vez mais adeptos marcarem presença no nosso Estádio da Luz.

Mas toda esta transformação e modernização que aqui hoje propomos à aprovação dos sócios respeita a indispensável sustentabilidade económica e financeira do Clube e da SAD, respeita os nossos compromissos ambientais e honra a identidade inicial do nosso estádio, um princípio refletido na opção de se trabalhar com a Populous e a Saraiva e Associados.

Caras e caros sócios:

Com o Benfica District ganha o Benfica, ganha Lisboa e ganha Portugal. E seremos, uma vez mais, pioneiros.

Toda a área envolvente do estádio será transformada, oferecendo uma nova centralidade à cidade e beneficiando o Clube e os sócios com mais e melhores instalações, mais e melhores meios, e uma experiência de jogo ainda mais marcante.

Mais do que um projeto desta Direção, trata-se de um projeto do Benfica para os próximos 50 anos, num rumo inovador para o futuro.

De seguida, um dos principais responsáveis pela nova visão para o nosso estádio, o nosso consócio arquiteto Miguel Saraiva, bem como o meu colega dos órgãos sociais, Nuno Catarino, explicarão, de forma detalhada, o Benfica District nas suas várias vertentes, em particular nas opções tomadas quanto ao financiamento, ao modelo de exploração e às receitas que irão ser geradas.

Estamos naturalmente disponíveis para responder a todas as vossas questões e, naturalmente, acolher as vossas ideias.

Agradeço, de forma calorosa, aos associados aqui presentes e àqueles que nos acompanham via site e app.

Apelo à participação de todos.

Que seja um debate construtivo, com respeito por todas as opiniões.

Viva o Sport Lisboa e Benfica.»