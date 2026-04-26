Benfica
Há 33 min
Jogadoras do Benfica dão banho da praxe ao treinador: «Desculpem, nós limpamos tudo»
Equipa queria festejar o título, mas Ivan Baptista estava mais preocupado com o material dos jornalistas
Equipa queria festejar o título, mas Ivan Baptista estava mais preocupado com o material dos jornalistas
Depois de se terem sagrado hexacampeãs nacionais, em Braga, as jogadoras do Benfica celebraram com os adeptos no Estádio Amélia Morais, mas prolongaram a festa para o balneário e a sala de imprensa.
Quando o treinador Ivan Baptista falava aos jornalistas, as jogadoras invadiram e deram um autêntico banho de água e cerveja ao técnico, que rapidamente ficou preocupado com o material, nomeadamente os microfones.
«Desculpem lá, nós limpamos tudo no fim», assegurou Ivan Baptista.
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