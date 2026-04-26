Depois de se terem sagrado hexacampeãs nacionais, em Braga, as jogadoras do Benfica celebraram com os adeptos no Estádio Amélia Morais, mas prolongaram a festa para o balneário e a sala de imprensa.

Quando o treinador Ivan Baptista falava aos jornalistas, as jogadoras invadiram e deram um autêntico banho de água e cerveja ao técnico, que rapidamente ficou preocupado com o material, nomeadamente os microfones.

«Desculpem lá, nós limpamos tudo no fim», assegurou Ivan Baptista.