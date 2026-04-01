O presidente do Benfica está nesta quarta-feira na Assembleia da República para se reunir com os grupos parlamentares acerca da rejeição do projeto radiofónico da Benfica FM por parte da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), noticiou a CNN Portugal.

José Gandarez, vice-presidente dos encarnados, já tinha deixado clara, na semana passada, a intenção de solicitar audiências a todos os grupos parlamentares após a recusa da entidade reguladora, que impediu a Benfica FM de emitir em FM.

"O Benfica vai recorrer desta decisão e estamos a ponderar a eventual participação criminal, podem estar em causa ilícitos criminais. E acho que este processo tem de ser escrutinado. Nós vamos pedir audiências a todos os grupos parlamentares, iremos levar todos os dossiês que temos para explicar a todos os deputados o que se passa e para que isto não se repita com mais ninguém", afirmou o dirigente à BTV.

Rui Costa, noticia ainda a CNN Portugal, esteve reunido pelo menos com o grupo parlamentar do PSD.

A Benfica FM tem limitado nesta altura a atividade aos meios online. José Gandarez já avisou para os elevados prejuízos que o projeto terá caso a ERC não altere o parecer.