Cassiano Klein, treinador da equipa de futsal do Benfica, em declarações após a final da Taça de Portugal com o Sporting, que terminou com a vitória dos leões por 4-3:

«Eu tenho muito orgulho da nossa equipa, por tudo o que os jogadores têm feito. Não só pelo jogo de hoje, mas por tudo o que está a ser construído. Gostaria muito de premiar os nossos adeptos pelo carinho que nos têm dado. Creio que, pela mensagem que nos passaram no final do jogo, também sentiram orgulho na equipa. Isso não tem preço.

Claro que, no futsal, quando não se consegue o objetivo da vitória, isso magoa. Mas é nesses momentos em que se vê a diferença nas pessoas que conseguem alguma coisa na vida. Conseguem levantar-se e seguir em frente. Vamos recuperar para ter outra oportunidade de lutar por um título e ter um cenário diferente no final.

Eu creio que a primeira parte foi fascinante. Na segunda, em minuto e meio, nós tivemos três chances para fazer o 2-2. Num jogo deste tamanho, não se tem muitas oportunidades. Depois, fizemos cinco faltas cedo e tornou-se mais desafiante pressionar. Mas lutámos nas duas partes.

Claro que, a ganhar, consegue-se ser mais dominante. Estar a perder contra uma equipa gigantesca, que vive um momento muito bom, torna-se difícil. Quando fizemos o 3-2, foi um momento singular, mas eles depois fizeram o 4-2 logo a seguir e aliviaram. Estarmos outra vez a dois golos de diferença magoou-nos muito.

Depois fizemos o 'cinco para quatro', mas já não conseguimos ser tão contundentes. Estávamos com cinco faltas e dois golos atrás no marcador, ainda reduzimos, mas já faltava pouco para acabar a partida.»