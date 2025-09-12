Benfica
Há 46 min
Ações da Benfica SAD batem máximo histórico
Títulos da sociedade encarnada com chegam aos 6,78 euros na Bolsa de Lisboa
Títulos da sociedade encarnada com chegam aos 6,78 euros na Bolsa de Lisboa
As ações da Benfica SAD atingiram esta sexta-feira um máximo histórico: os títulos valorizaram até chegar aos 6,78 euros por ação, na Bolsa de Lisboa. No fecho da sessão, as ações desvalorizaram ligeiramente e encerraram nos 6,66 euros.
Refira-se que nos últimos dias a cotação dos títulos valorizou a uma média de 15 por cento por dia, depois de na terça-feira terem sido comunicados os resultados financeiros do exercício anual e de o CFO Nuno Catarino ter confirmado a vontade do clube recomprar até 10 por cento do capital em bolsa.
Perante isto, a SAD encarnada apresenta atualmente um valor de mercado de 150 milhões de euros.
RELACIONADOS
Probabilidade de ser campeão: Sporting acima do Benfica, FC Porto em quarto
Otamendi foi o defesa mais utilizado no último ano a nível mundial
Benfica paga mais do que o Sporting em prémios de performance desportiva
Benfica-Santa Clara: Lage obrigado a mudar a lateral direita (onzes prováveis)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS