As ações da Benfica SAD atingiram esta sexta-feira um máximo histórico: os títulos valorizaram até chegar aos 6,78 euros por ação, na Bolsa de Lisboa. No fecho da sessão, as ações desvalorizaram ligeiramente e encerraram nos 6,66 euros.

Refira-se que nos últimos dias a cotação dos títulos valorizou a uma média de 15 por cento por dia, depois de na terça-feira terem sido comunicados os resultados financeiros do exercício anual e de o CFO Nuno Catarino ter confirmado a vontade do clube recomprar até 10 por cento do capital em bolsa.

Perante isto, a SAD encarnada apresenta atualmente um valor de mercado de 150 milhões de euros.