A SAD do Benfica informou esta segunda-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que aumentou para 60 milhões de euros o empréstimo obrigacionista, cuja oferta de subscrição começou no passado dia 16 de maio e termina esta sexta-feira, dia 27.

Este aumento, refere a sociedade liderada por Rui Costa, já estava previsto.

«Informa-se que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (a “Benfica SAD” ou o “Emitente”) decidiu em 23 de maio de 2022 aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Benfica SAD 2022-2025” (“Obrigações Benfica SAD 2022-2025”) ao qual se refere o prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. relativo ao mencionado empréstimo obrigacionista, aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 10 de maio de 2022 (“Prospeto”) para até 12.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €60.000.000», lê-se, na nota divulgada pela CMVM.

A Benfica SAD revelou ainda que recebeu o «parecer favorável do Conselho Fiscal» na passada sexta-feira e a receita global líquida estimada (…) será de €57.822.905, após a dedução das comissões e dos custos acima referidos».