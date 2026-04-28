A participação de José António dos Santos, o maior acionista individual da Benfica SAD, foi transacionada por 10 a 11 euros por ação, segundo avançou a Bloomberg.

Segundo o site de notícias especializado em negócios, as 3.767.400 ações que o empresário detinha a título individual ou através do Grupo Valouro, e que correspondiam a 16,38 por cento da SAD encarnada, foram transacionadas por um valor cerca de 70 por cento acima do preço a que estavam cotadas no fecho do dia anterior ao anúncio do acordo (6,46 euros) com o grupo norte-americano de investimentos Entrepreneur Equity Partners. Assim, caso este número se confirme, a transação de títulos fez-se por valores entre os 37,674 milhões de euros e os €41.441M.

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A transferência definitiva das ações de José António dos Santos (conhecido como o Rei dos Frangos) e do Grupo Valouro para o fundo norte-americano está prevista para o final de julho.

«A conclusão da referida operação encontra-se sujeita, nomeadamente, à condição de aprovação prévia da transmissão das ações em causa de acordo com o previsto nos Estatutos da Benfica SAD, bem como ao cumprimento de outras condições e formalidades contratuais usuais em operações desta natureza», informou a Benfica SAD em comunicado.