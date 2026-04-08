Benfica lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões (com taxa de juro inferior)
Novo empréstimo serve para reembolsar um anterior que vence em maio e junta-se a mais dois que ainda correm
O Benfica comunicou esta quinta-feira o lançamento de um novo empréstimo obrigacionista, no valor de 40 milhões de euros, o qual pode ser aumentado até 21 de abril de 2026, se a procura exceder o número de obrigações disponíveis (oito milhões de obrigações ao preço unitário de cinco euros cada).
Este empréstimo obrigacionista, denominado «Obrigações Benfica SAD 2026-2031», é lançado para proceder ao reembolso parcial de um outro empréstimo obrigacionista, denominado «Benfica SAD 2023-2026», no valor de 50 milhões de euros, e que tem prazo de maturidade a 17 de maio de 2026.
Ora este empréstimo obrigacionista que vence em maio tinha uma taxa de juro anual bruta de 5,75 por cento, o empréstimo que agora é lançado oferece um juro significativamente mais baixo, de 4,65 por cento.
Fica também claro que o novo empréstimo pode não atingir os valores necessários para o reembolso total do empréstimo obrigacionista anterior, dependendo de quanto for o aumento, no caso de a procura exceder a oferta.
De qualquer das formas, é seguro que o Benfica vai manter três empréstimos obrigacionistas em simultâneo. É que para além destes, a SAD encarnada já lançou também o Benfica SAD 2024-2027 (50 milhões de euros) e o Benfica SAD 2025-2029 (55 milhões de euros).
O total de empréstimos obrigacionistas nesta altura atinge os 155 milhões de euros, numa dívida bancária total que atinge praticamente os 210 milhões.