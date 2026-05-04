O Benfica emitiu um comunicado, esta segunda-feira, a esclarecer que não tem «qualquer direito de preferência» sobre as ações de José António dos Santos, conhecido como «Rei dos Frangos». O empresário, recorde-se, vendeu os 3.767.400 títulos que detinha na SAD encarnada ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners.

«Perante a circulação de informações falsas no espaço mediático, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que inexiste qualquer direito de preferência atribuído ao Sport Lisboa e Benfica relativamente à alienação do lote de ações pertencente a José António dos Santos», lê-se no comunicado do Benfica.

Os encarnados informam ainda que estão «a avaliar todos os contornos desta operação e os seus potenciais impactos».

«Uma posição definitiva será assumida em breve, no cumprimento dos deveres e responsabilidades do Sport Lisboa e Benfica.»

O Benfica é o maior acionista da Benfica SAD, com 63,70 por cento das ações. Caso se concretize a operação com o «Rei dos Frangos», o fundo norte-americano passará a ser o segundo maior acionista (13,68 por cento).