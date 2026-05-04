Benfica nega ter direito de preferência sobre ações de «Rei dos Frangos»
Encarnados estão «a avaliar todos os contornos» da venda dos títulos do empresário «e os seus potenciais impactos»
Encarnados estão «a avaliar todos os contornos» da venda dos títulos do empresário «e os seus potenciais impactos»
O Benfica emitiu um comunicado, esta segunda-feira, a esclarecer que não tem «qualquer direito de preferência» sobre as ações de José António dos Santos, conhecido como «Rei dos Frangos». O empresário, recorde-se, vendeu os 3.767.400 títulos que detinha na SAD encarnada ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners.
«Perante a circulação de informações falsas no espaço mediático, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que inexiste qualquer direito de preferência atribuído ao Sport Lisboa e Benfica relativamente à alienação do lote de ações pertencente a José António dos Santos», lê-se no comunicado do Benfica.
Os encarnados informam ainda que estão «a avaliar todos os contornos desta operação e os seus potenciais impactos».
«Uma posição definitiva será assumida em breve, no cumprimento dos deveres e responsabilidades do Sport Lisboa e Benfica.»
O Benfica é o maior acionista da Benfica SAD, com 63,70 por cento das ações. Caso se concretize a operação com o «Rei dos Frangos», o fundo norte-americano passará a ser o segundo maior acionista (13,68 por cento).