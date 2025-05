Nuno Magalhães, presidente da Mesa da Assembleia-Geral da SAD do Benfica, emitiu um comunicado sobre as declarações proferidas acerca de Andreas Schjelderup no programa «Grandes Adeptos», da Antena 1.

«Tomando conhecimento das repercussões de opiniões que proferi num programa de comentário que faço há anos e onde cada um dos participantes emite as suas opiniões pessoais de forma livre e desinteressada, esclareço que os comentários que proferi, como é evidente, apenas me vinculam a mim e a mais nenhum colega da Sport Lisboa e Benfica SAD e, em momento algum, podem ser interpretadas como qualquer posição oficial do Sport Lisboa e Benfica», começou por frisar.

Recorde-se que Nuno Magalhães considerou que Schjelderup, que representou um investimento de 14 milhões de euros para a SAD do Benfica, tem boa imprensa e que ainda não viu «nada de extraordinário». O dirigente das águias garantiu que não quis «diminuir» o jovem futebolista e que acredita na equipa.

«Lamentando, e pedindo desculpa pela repercussão e todos os efeitos negativos que possam ter tido – apesar do contexto livre e descontraído que está na génese do programa – quero deixar explícito que em nenhum momento pretendi diminuir ou apoucar o valor de qualquer elemento de uma equipa em que acredito e cujo trabalho ao longo desta época tem de ser enaltecido e reconhecido por todos», concluiu.