O relatório e contas anual do Benfica destaca uma descida do passivo total em cerca de 8,5 milhões de euros, para um total de 474,8 milhões de euros. Para chegar a este número, foi fundamental a redução dos empréstimos em 18,9 milhões e redução da dívida líquida em quase cinco milhões de euros.

Ora a dívida líquida é agora de 197 milhoões de euros, naquilo que foi o cumprimento de uma meta anunciada anteriormente: o Benfica anunciou que a receita do Mundial de Clubes serviria para abater o passivo total.

A boa notícia para o Benfica é que o ativo cresceu praticamente 26 milhões de euros, para um total de 591 milhões. Foi o décimo ano consecutivo em que o ativo da SAD encarnada aumenta.

Isto tudo significa que o passivo é cerca de 80 por cento do ativo, pelo que os capitais próprios são positivos em 116 milhões de euros. Em relação ao ano passado, os capitais próprios aumentaram 34,4 milhões de euros, que foi o lucro apresentado pela SAD encarnada na época 2024/25.

Ainda assim, os capitais próprios estão abaixo do nível de 2020-21, quando eram de 143,7 milhões de euros.