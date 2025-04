A Benfica SAD vai lançar um empréstimo obrigacionista com um montante global inicial de até 40 milhões de euros e uma taxa de juro fixa de 4,50% ao ano, anunciaram nesta sexta-feira os «encarnados».

O empréstimo já foi aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O período de subscrição de até 8.000.000 obrigações destinado ao público em geral vai começar às 08h30 da próxima quarta-feira e termina pelas 15h00 de 24 de abril.

O valor global pode ser elevado por opção da SAD presidida por Rui Costa até ao dia 21, tendo cada subscrição por obrigação no período entre 2025 e 2029 fixada em cinco euros.

«A oferta visa a obtenção de fundos com recurso ao mercado de capitais para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista emitido em junho de 2022, no montante de 60 milhões de euros e com reembolso agendado para um de junho de 2025 e, no seu remanescente, se aplicável, financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez», detalha a SAD do Benfica.

Além da oferta pública de subscrição, vai decorrer em simultâneo uma oferta de troca de obrigações destinada a quem possuir títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025.

«A troca visa permitir à SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2025 por dívida com vencimento em 2029», encerram.