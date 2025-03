Nuno Catarino, vice-presidente da SAD do Benfica e responsável pela área financeira, definiu como objetivo chegar aos 500 milhões de euros de receita consolidada nos próximos cinco anos e prometeu «novidades em breve» quanto à negociação dos direitos televisivos, no dia em que a SAD apresentou um resultado positivo de 34,6 milhões relativos ao primeiro semestre da presente temporada.

Em entrevista conjunta à BTV e Jornal de Notícias, Nuno Catarino deu conta do «objetivo ambicioso» para os próximos cinco anos, entre clube e SAD, chegar aos 500 milhões de euros no que concerne à receita consolidada do grupo.

«Na prática, o plano que temos definido é crescer 30 a 50 por cento, dependendo da linha de negócio, é isso que nós queremos fazer nos próximos cinco anos, que é um objetivo muito ambicioso. E porque é que temos este objetivo muito ambicioso? Porque, primeiro, não queremos um Benfica mais pequeno, não queremos de facto, queremos um Benfica maior, mais competitivo no universo europeu, só faz sentido um projeto que tenha uma ambição europeia para o Benfica», destacou.

Uma receita que permitirá, no futuro, ao Benfica segurar os principais jogadores do plantel. «Todos os clubes compram e vendem, acho que aqui o importante é, primeiro, reduzir a dependência de todos os anos haver alguma pressão que é inerente ao futebol português. Acho também importante perceber que nós temos a 20.ª economia da Europa e temos o 6.º ou 7.º, dependendo dos anos, ranking no futebol, e isto, apesar de tudo, a economia tem peso», referiu.

Para já, a SAD apresentou «contas bastante boas», com um resultado líquido de 34,6 milhões de euros relativas ao primeiro semestre da época. «As contas, acreditamos nós, são bastante boas neste semestre, e vão ser boas naturalmente no agregado do ano. Estamos a apresentar um resultado líquido de 34,6 M€ total, que obviamente tem bastante impacto do futebol. Naquilo que é a atividade isolada do clube, que nós chamamos de atividade sem o universo de futebol, estamos a falar de um resultado líquido de 6,4 M€, que é um crescimento de cerca de 80 por cento versus o ano passado», comentou.

Quanto aos direitos televisivos, numa altura em que a Liga defende a centralização dos direitos, o dirigente do Benfica promete «novidades agradáveis» para breve. «Estamos a negociar uma solução que ponha em valor aquilo que é a marca Benfica, em valor o que é o nosso conteúdo do Benfica, face à realidade que é do mercado, estamos no mercado em Portugal, e acreditamos seguramente que vamos ter notícias brevemente, e acho que vamos ter notícias agradáveis sobre os direitos televisivos, mas isto são notícias confidenciais que temos de as manter como confidenciais, e na altura prestaremos todos os esclarecimentos aos associados, ao público em geral, sobre esse negócio», contou.

Nuno Catarino abordou ainda a necessidade de reduzir a dívida «de forma sustentada», no lançamento de um novo empréstimo obrigacionista e ainda no naming do Estádio da Luz. Quanto a este último assunto. «Estamos a trabalhar, é assim, nós não vamos vender nada barato. Não precisamos, queremos o melhor parceiro possível, queremos um contrato que seja justo e que valorize a marca Benfica, e é nesse ponto que estamos. Acredito que em algum momento vamos conseguir de facto fazer isso, mas não podemos fazer isso a qualquer valor», destacou ainda.