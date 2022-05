Outros clubes já o fizeram, e agora o Benfica vai juntar-se: as águias vão lançar um token no verão, anunciou esta segunda-feira o administrador da SAD do clube da Luz.

Domingos Soares de Oliveira não quis dar grandes pormenores da operação, até porque está prevista uma cerimónia para o anúncio oficial.

«Vamos em breve ter o lançamento do nosso token, vai acontecer este verão. Temos estratégias muito claras em NFTs e metaverso, em particular com transmissões televisivas. Temos equipas dedicadas a isto. Resultados práticos disto: o mercado vai ajustar, mas a tendência de ativos digitais é impossível voltar para trás», afirmou, à margem do anúncio dos resultados do empréstimo obrigacionista emitido pela SAD do Benfica.

Recorde-se que o Santos, por exemplo, foi um dos clubes que já lançou um token, no qual os adeptos podiam adquirir uma percentagem de uma futura venda de Lucas Veríssimo, atual jogador das águias, ou Neymar.