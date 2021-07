John Textor, o multimilionário norte-acordo que tem um acordo para comprar 25 por cento da SAD do Benfica, revelou que reuniu pessoalmente com Luís Filipe Vieira, agora antigo presidente dos encarnados.

Em entrevista ao Nascer do Sol, Textor negou que os contornos do negócio tenham sido alinhavados em segredo.

«A nossa operação foi realizada à luz do dia, com assinatura no átrio do Four Seasons Hotel em Lisboa. Fomos fotografados juntos num local público. (…) e não havia segredo sobre o encontro», começou por dizer, confessando ainda que visitou o Estádio da Luz, as instalações da BTV e a academia do Seixal.

«O encontro foi breve, com a ajuda de um tradutor e fiquei com a sensação de que o sr. Vieira valorizou o meu interesse no Benfica. De seguida visitei todas as instalações relevantes, não tive controlo sobre quem foi ou não informado [da visita], mas o meu ‘tour’ foi feito à luz do dia, sendo fotografado constantemente apresentado a várias pessoas. Foi um grande dia, um sonho tornado realidade», prosseguiu.

De resto, John Textor informou ainda que pretende atualizar a sua proposta de compra e ofereceu-se para adquirir as ações de qualquer outro acionista que queira sair.

Recorde-se que no dia em que foi conhecido o interesse de John Textor em adquirir os 25 por cento do capital social da SAD do Benfica que pertencem a José António dos Santos, conhecido como «Rei dos Frangos», a CMVM suspendeu as ações da sociedade, alegando «indícios de irregularidades diversas».

«Foi apurada a existência de contratos referentes à transmissão de ações cujas consequências em sede de imputação de direitos de voto não foram dadas a conhecer ao mercado», esclareceu na altura a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.