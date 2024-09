(ARTIGO ATUALIZADO)

O Benfica comunicou nesta quinta-feira alterações ao Conselho de Administração da SAD.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade anónima desportiva dos encarnados dá conta da cooptação de José Gandarez, Eduardo Stock da Cunha, Nuno Catarino e Manuel Lopes da Costa na sequência da renúncia de Luís Mendes, Rita de Sampaio Nunes e Lourenço Pereira Coelho.

No caso deste último, sai da SAD para se dedicar a 100 por cento à gestão do futebol, onde tem o cargo de diretor-geral para o futebol.

Lourenço Coelho, que fazia parte da Comissão Executiva juntamente com Rui Costa, é a quarta saída da SAD do Benfica sob a liderança do antigo internacional português: antes, já haviam saído Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes e Maria Gabriela Pestana.

Com as cooptações concretizadas nesta quinta-feira, passam a ser quatro os membros da direção do clube com funções na SAD: Rui Costa, os vogais Jaime Antunes, Manuel Brito e, agora, José Gandarez, que integram o Conselho de Administração e também a Comissão Executiva.

Eduardo Stock da Cunha, Manuel Lopes da Costa e Nuno Catarino têm experiência internacional a nível empresarial. Este último vai supervisionar toda a área financeira da SAD.

Leia o comunicado na íntegra:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 1, al. (a) do Regulamento da CMVM n.º 1/2023 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, que José Francisco Pereira Gandarez, Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino, Eduardo José Stock da Cunha e Manuel Gonçalo Fazenda Gíria Lopes da Costa foram hoje cooptados para integrar o Conselho de Administração da Benfica SAD.

Esta cooptação surge na sequência da cessação de funções, por renúncia, de Luís Paulo da Silva Mendes, Maria Rita Santos de Sampaio Nunes e Lourenço de Andrade Pereira Coelho.

O Conselho de Administração da Benfica SAD designou hoje os novos membros da Comissão Executiva, que estarão em funções até ao final do quadriénio 2021/2025: Rui Manuel César Costa (Presidente), Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito, Jaime Rodrigues Antunes, José Francisco Pereira Gandarez. Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino (iniciará funções como membro da Comissão Executiva até 1 de janeiro de 2025, assumindo desde já a supervisão de toda a área financeira).

Face ao que antecede, com efeitos a partir da presente data e até ao final do quadriénio 2021/2025, o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da Benfica SAD passam a ter a seguinte composição:

Conselho de Administração

Rui Manuel César Costa (Presidente)

Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito

Jaime Rodrigues Antunes

José Francisco Pereira Gandarez

Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino

Maria do Rosário Amado Pinto Correia

António Albino Pires de Andrade

Eduardo José Stock da Cunha (iniciará funções como membro não-executivo do Conselho de Administração na data em que informar a Benfica SAD que obteve ou não requer autorizações para o efeito)

Manuel Gonçalo Fazenda Gíria Lopes da Costa

Comissão Executiva

Rui Manuel César Costa (Presidente)

Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito

Jaime Rodrigues Antunes

José Francisco Pereira Gandarez

Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino (iniciará funções como membro da Comissão Executiva até 1 de janeiro de 2025, assumindo desde já a supervisão de toda a área financeira)

A Benfica SAD informa ainda, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 1, al. (b) do Regulamento da CMVM n.º 1/2023 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, que Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino, membro do Conselho de Administração da Benfica SAD, foi hoje designado como seu Representante para as Relações com o Mercado e com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.»