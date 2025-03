José António dos Santos, maior acionista individual da SAD do Benfica, assumiu vender a participação que detém da sociedade encarnada. «É possível que venda, sim. Depende do preço e do que esse fundo possa aportar ao Benfica», disse o empresário, conhecido como «Rei dos Frangos», numa entrevista ao Diário Económico.

José António dos Santos, a título individual ou através do Grupo Valouro, detém 3,766.578 ações da Benfica SAD, o que corresponde a 16,38 por cento.

Recorde-se que em 2021 o «Rei dos Frangos» chegou a ter um acordo com John Textor para a venda de 25 por cento das ações da Benfica SAD ao empresário norte-americano. Esse acordo estava ainda dependente da compra de ações (havia, por exemplo, um contrato promessa de compra e venda para a aquisição dos 3,73 por cento das ações na posse de José da Conceição Guilherme) no sentido de atingir os 25 por cento que seriam depois transacionados. Em abril de 2022, já após a queda de Luís Filipe Vieira da presidência dos encarnados, o acordo caiu.

O Benfica detém 66,98 por cento do capital social da SAD encarnada. Luís Filipe Vieira, ex-presidente das águias, é o maior acionista individual, com 3,28 por cento das ações.

As ações da Benfica SAD valem 3,30 euros em bolsa.