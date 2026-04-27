O empresário José António dos Santos, presidente do Grupo Valouro e conhecido como “Rei dos Frangos”, vendeu a sua participação de 16,38 por cento na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners. Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), José António dos Santos, que detinha 3.144.764 ações da SAD a título individual, e 622.636 ações através do Grupo Valouro, chegou a acordo para a alienação da posição conjunta de 3.767.400 títulos.

Os valores do negócio não foram divulgados, com as partes a revelarem que o entendimento foi alcançado a 23 de abril.

«A concretização da transmissão das ações está prevista para ocorrer até final do mês de julho de 2026», indicou o empresário no documento que a Benfica SAD anexou à comunicação ao regulador.

Face à atual cotação das ações da Benfica SAD, de 6,58 euros por título (no fecho da sessão de segunda-feira), a posição adquirida pelo fundo Entrepreneur Equity Partners teria um valor próximo de 25 milhões de euros (24.789.492). Caso se concretize a operação, os norte-americanos tornam-se no segundo maior acionista da Benfica SAD (13,68 por cento), a seguir ao Benfica, cuja posição ascende em termos globais a 63,70 por cento.

Ainda de acordo com os dados oficiais do último Relatório e Contas publicados pelo clube, a LSP Lisbon, que pertence ao fundo também norte-americano Lenore Sports Partners, detém 5,24 por cento, adquiridos há cerca de um ano ao ex-presidente Luís Filipe Vieira.