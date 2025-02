O Benfica anunciou este sábado a contratação de Peter Edokpolor ao Galadima FC.

O avançado de apenas 18 anos e visto como um prodígio da Nigéria vai reforçar a equipa sub-23 das águias.

A equipa sub-23 do Benfica está no sétimo posto da classificação da Fase de Apuramento do Campeão do escalão.