A transferência de Benjamín Rollheiser do Estudiantes de la Plata para o Benfica está a ser ultimada.

Logo após ter sido concluído o negócio de Álvaro Fernández Carreras, Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, deslocou-se à Argentina para consumar o acordo.

Nesta altura ainda há arestas por limar, mas o Maisfutebol sabe que o extremo de 23 anos vai chegar à Luz por empréstimo com uma opção de compra que será acionada no verão por valores ligeiramente abaixo dos 10 milhões de euros. Segundo avançou a TyC Sports, o Benfica pagará 9,5 milhões de euros por 90 por cento do passe do jogador.

Benjamín Rollheiser é esquerdinho e atua preferencialmente no lado direito do ataque, fazendo a mesma posição do compatriota Ángel Di María, cujo contrato com o Benfica termina no final da época.

O jovem futebolista pode chegar nesta sexta-feira a Portugal, onde também já está o também argentino Gianluca Prestianni, jovem de 17 anos que será oficializado como reforço dos encarnados no final do mês, altura em que completará 18 anos.