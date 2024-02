Reforço de inverno do Benfica, Benjamín Rollheiser ficou de fora das opções de Roger Schmidt nos dois últimos jogos, ambos fora, em Vizela e Guimarães.

O treinador dos encarnados explicou que a ausência da convocatória está relacionada com a condição física do ex-Estudiantes. Contudo, apesar de estar em fase de adaptação, o extremo argentino vai ter oportunidades em breve, revelou ainda Schmidt.

«O Benjamín jogou alguns minutos, mas veio sem pré-época, tem de se adaptar e ficar na melhor condição. Os últimos dois jogos foram fora, em Vizela e Guimarães. Levá-lo connosco para estar no banco, talvez não jogar e depois regressar a Lisboa... Ele iria perder quatro ou cinco dias de treino. Ele precisa de muito treino. Foi nossa decisão deixá-lo em casa para treinar com os preparadores físicos e estar pronto para as próximas semanas. Está a ficar melhor e amanhã [quinta-feira] vai estar na convocatória. É uma situação diferente, temos mais espaço na convocatória e ele está bem. Vai voltar a jogar em breve», garantiu o técnico alemão, no lançamento do jogo com o Toulouse, marcado para esta quinta-feira, às 20h00.