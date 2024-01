O futebolista argentino Benjamín Rollheiser já está a caminho de Portugal para ser reforço do Benfica.

O extremo de 23 anos do Estudiantes e ex-River Plate foi captado no aeroporto, pela TyC Sports, com o diretor-desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, para viajar da Argentina (onde o acordo foi consumado) rumo a Lisboa.

Conforme noticiou o Maisfutebol, Rollheiser vai chegar à Luz por empréstimo com uma opção de compra que será acionada no verão por valores ligeiramente abaixo dos 10 milhões de euros.

Segundo avançou a TyC Sports, o Benfica pagará 9,5 milhões de euros por 90 por cento do passe do jogador.

O jovem futebolista deve, assim, chegar nesta sexta-feira a Portugal, onde já está o também argentino Gianluca Prestianni, jovem de 17 anos que será oficializado como reforço dos encarnados no final do mês, altura em que completará 18 anos.