O guarda-redes brasileiro Bento, do Athletico Paranaense, reafirmou a vontade que tem em jogar no futebol europeu, mas não quis falar em específico do Benfica, clube interessado na contratação do atleta.

«O clube é que está a resolver, com os meus empresários. Se acontecer, que seja bom para toda a gente», afirmou Bento, em declarações à Antena 1, publicadas esta quinta-feira.

Sobre se estaria nervoso com toda a situação negocial, o guardião de 24 anos referiu, em declarações dadas antes do jogo da última noite ante o Flamengo, estar focado nesse duelo, que o Athletico acabou por perder por 2-0, na segunda mão dos quartos de final da Taça do Brasil, ditando a eliminação.

«[Nervoso?] Não, estou focado no jogo decisivo que tenho contra o Flamengo, que é uma grande equipa», respondeu, antes de referir – e insistir – na ideia de que o que quer é jogar na Europa.

«Já comentei, não posso dizer nada, mas o meu sonho é jogar na Europa. Todos os jogadores sonham jogar na Europa. É isso o que posso dizer. Não posso dizer mais nada, não seria cordial com a equipa pela qual estou a vestir a camisola hoje, prefiro manter-me em silêncio, só dizer que tenho o sonho de jogar na Europa», concluiu.

Há duas semanas, o Athletico recusou uma oferta benfiquista de aproximadamente cinco milhões de euros.

Como o Maisfutebol noticiou esta manhã, o diretor desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, viajou para o Brasil para tentar desbloquear a contratação. Na terça-feira, o presidente do Benfica, Rui Costa, também se pronunciou sobre o assunto, dizendo que não sabia se Bento chegaria aos encarnados.