Bento tem sido o guarda-redes mais insistentemente associado ao Benfica neste mercado de verão e o próprio admitiu contactos com as águias há alguns dias e a vontade de mudar de ares na última madrugada, após a derrota com o Flamengo (2-1).

Mas desse jogo, há um lance que está a deixar alguns adeptos benfiquistas desconfiados nas redes sociais.

Precisamente, o golo que valeu a derrota ao Ath. Paranaense, apontado por Bruno Henrique. É que Bento ficou a «meio caminho» na saída a um cruzamento… e esse é um dos defeitos mais vezes apontados a Vlachodimos.

Haverá razão para temer na Luz?