Bernardo Silva diz que houve uma frase que ouviu na formação do Benfica que funcionou com um motor para a carreira que está a realizar. No fundo não foi bem uma frase, foi uma crítica.

«Uma vez disseram-me, na formação do Benfica, que ‘filho de doutor não dá jogador'. Eu levei aquilo um bocadinho a peito e fiz tudo o que era possível para que desse», confessa.

«De onde vem o talento? Não sei, os meus pais dizem que eu desde pequenino, na praia, quase sem saber andar já chutava muito bem a bola. Eu tive a sorte de ter um dom num trabalho que me dá muito dinheiro, portanto eu sou é um privilegiado. Não há razão nenhuma para nós, jogadores de futebol neste caso, sermos vedetas.»

Pelo caminho, Bernardo Silva falou do ultimo ano também no aspeto pessoal e de como o ajudou a ser melhor dentro de campo.

«A estabilidade emocional é das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Eu neste último ano, a nível profissional, ganho a Liga dos Campeões e o campeonato inglês, a nível pessoal casámo-nos e tivemos a nossa primeira filha, não sei como é possível repetir ou melhorar um ano como este, acho que será muito difícil.»