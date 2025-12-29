Bernardo Silva termina contrato com o Manchester City no final da corrente temporada, mas Jorge Mendes, representante do internacional português, considera que «ainda é cedo» para um eventual regresso ao Benfica.

O empresário foi questionado pelo Canal 11 sobre essa possibilidade no final da gala dos Globe Soccer Awards, que decorreu no Dubai, e respondeu que a decisão final será do próprio jogador, mas deu a entender que não será já no próximo verão.

«Isso têm de perguntar a ele, mas acho que ainda é cedo, ainda é cedo», destacou o empresário que voltou a ser galardoado com o prémio de melhor agente do ano de 2025.

Jorge Mendes falou ainda do percurso de João Félix e revelou que o atual jogador do Al Nassr teve uma proposta do Manchester City quando deixou o Benfica para assinar pelo Atlético Madrid na temporada de 2019/20.

«O João Félix, na altura quando foi para o Atlético, decidiu ir para lá, porque podia também ter ido para o Manchester City, tinha a proposta, mas tinha de ficar mais um ano no Benfica. Ele tomou essa decisão, porque na altura estava a falar diretamente com as pessoas do Atlético e decidiu ir para lá», destacou ainda o empresário português.