João Noronha Lopes confirmou, esta quarta-feira, estar a trabalhar para o regresso de Bernardo Silva e ter, inclusive, um contrato à espera do internacional português, que atualmente representa o Manchester City.

Em declarações ao jornal A Bola, o candidato à presidência do Benfica garantiu que não vai parar por aqui e que a possível contratação de Bernardo Silva «personifica» tudo o que quer trazer para o clube. Recorde-se que Bernardo Silva termina contrato com o Manchester City em junto do próximo ano, ou seja, no fim da presente temporada.

«Sim, confirmo que há um contrato à espera de Bernardo Silva. Quero muito trazer o Bernardo em janeiro. Personifica tudo aquilo que eu quero para o Benfica. Identidade, cultura de vitória e é um grande benfiquista. Posso garantir-lhe que não vamos parar por aqui», assegurou.

Além de João Noronha Lopes, concorrem às eleições do Benfica os seguintes candidatos: Rui Costa, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e Luís Filipe Vieira.