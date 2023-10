O lateral espanhol Juan Bernat e o atacante português Gonçalo Ramos fazem parte dos convocados do Benfica para a visita ao Inter de Milão.

Os dois jogadores, que ainda não jogaram pelo Benfica em 2023/24, seguiram viagem este domingo para Itália, assim como o central português António Silva, que está castigado, na sequência da expulsão no encontro com o Salzburgo, no Estádio da Luz.

Depois da vitória ante o FC Porto, na sexta-feira, a equipa treinada por Roger Schmidt joga em Milão para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, à procura dos primeiros pontos no grupo D, após a derrota com os austríacos (0-2). O Inter, vice-campeão europeu, tem um ponto, fruto do empate na visita à Real Sociedad (1-1).

O encontro tem arbitragem do neerlandes Danny Makkelie.

Os encarnados defrontam a equipa italiana na terça-feira, a partir das 20 horas. Um jogo para seguir aqui no MAISFUTEBOL AO MINUTO.