O Benfica informou esta sexta-feira que as vendas e as renovações dos bilhetes de época, os Red Pass, para a nova temporada têm início no próximo dia 24 de junho.

Este título, recordam os encarnados, é exclusivo para sócios e os preços são iguais aos praticados em 2019/20 – na temporada passada, por ter sido colocado à venda mais tarde, devido à covid-19, o preço foi menor.

Há duas modalidades de Red Pass: o normal, que dá acesso aos jogos das competições nacionais, além da Eusébio Cup, e o total, que incluiu os encontros das competições europeias.