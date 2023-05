O início da venda de bilhetes para o Benfica-Santa Clara, da 34.ª e última jornada da Liga, provocou uma fila gigante no Estádio da Luz.

A abertura das bilheteiras estava agendada para as 10 horas, mas antes disso já a fila era bem longa, contornando parte do estádio.

A oferta é escassa, uma vez que a maior parte da lotação do Estádio da Luz está garantida através dos lugares anuais, os denominados Red Pass.

Esta venda de bilhetes está limitada a sócios, e o preço varia entre os 25 e os 75 euros.

Para além do Estádio da Luz, a venda é também efetuada através do site oficial do Benfica, nas lojas do clube e também nas Casas do Benfica com sistema de bilhética.

De recordar que o Benfica parte para a última jornada com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, que recebe o Vitória de Guimarães.

Em caso de triunfo as águias garantem sempre o título, e mesmo em caso de empate estão em situação claramente favorável, uma vez que, para além de um triunfo sobre o Vitória de Guimarães, o FC Porto teria de reduzir a diferença de golos, que é de 11 golos.

O Benfica-Santa Clara e o FC Porto-Vitória estão agendados para as 18 horas do próximo sábado, dia 27 de maio.