O Benfica confirmou esta terça-feira que os bilhetes para o jogo com o Desp. Chaves, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, estão esgotados.

Em 24 horas, os ingressos para a partida voaram e as bancadas do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira vão estar repletas.

A partida está marcada para esta sexta-feira, dia 17 de outubro, pelas 19h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.

