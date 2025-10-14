Benfica
Há 17 min
Bilhetes para o Desp. Chaves-Benfica esgotam em 24 horas
Partida da Taça de Portugal está marcada para esta sexta-feira
O Benfica confirmou esta terça-feira que os bilhetes para o jogo com o Desp. Chaves, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, estão esgotados.
Em 24 horas, os ingressos para a partida voaram e as bancadas do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira vão estar repletas.
A partida está marcada para esta sexta-feira, dia 17 de outubro, pelas 19h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.
