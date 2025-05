O Benfica anunciou esta segunda-feira que sofreu «constrangimentos técnicos» na venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal.

Em comunicado, as águias lamentaram o sucedido e explicaram que em causa esteve uma procura «significativamente superior aos 12.500 bilhetes a que o clube tem direito».

De referir que vários adeptos não conseguiram adquirir bilhetes no site, face à elevada afluência, e outros chegaram mesmo a pagar, mas o dinheiro foi posteriormente devolvido. O Benfica confirmou que irá permitir a esses sócios com Red Pass com assiduidade total que concluam a compra até ao final do dia desta terça-feira.

De resto, a venda de bilhetes aos restantes sócios foi adiada para quarta-feira, às 10h.

O jogo entre o Benfica e o Sporting, no Jamor, está marcado para dia 25 de maio, às 17h15. O Maisfutebol estará a acompanhar tudo AO MINUTO.