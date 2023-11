O Benfica acelerou as conversas com o Boavista para a contratação de Pedro Malheiro e, segundo apurou o Maisfutebol, colocou-se à disposição para pagar entre dois e três milhões de euros pelo lateral-direito.

Em princípio, o emblema axadrezado está disponível para fazer uma venda em janeiro de 2024, preferencialmente acima dos três milhões de euros, podendo essa venda ser precisamente Pedro Malheiro. Nesse caso, porém, o Boavista quer segurar parte do passe do jogador, que tem contrato válido até junho de 2025.

O nome de Malheiro, de 22 anos, está bem referenciado nos bastidores da Luz desde a temporada passada - a informação da abertura da negociação com as águias foi pulicadada inicialmente pelo jornal O Jogo.

No entanto, e segundo foi possível saber, o Benfica não é o único clube a querer o jovem lateral direito: também o Sp. Braga já manifestou interesse em Pedro Malheiro, podendo até avançar com negociações mais concretas em breves.

A contratação de um lateral-direito para o resto da atual temporada é uma das prioridades de Roger Schmidt, que, esta altura, conta apenas com um atleta de origem na posição: Alexander Bah. Todas as outras escolhas são adaptações: Fredrik Aursnes, João Neves e João Victor.

Natural de Vila Verde, Pedro Malheiro dividiu a formação entre o Vilaverdense, o Sp. Braga e o Palmeiras, todos eles clubes do Minho. Com 16 anos chegou ao Boavista, clube no qual completou a formação e se tornou profissional. O lateral que em janeiro completa 23 anos soma sete temporadas no Bessa, apenas interrompidas por um empréstimo de meia época ao Vilaverdense.

Mais opções no mercado

Agustín Giay, que pertence ao San Lorenzo, da Argentina, é outro nome que agrada ao Benfica. O lateral-direito argentino de 19 anos tem sido acompanhado há meses pelos scouts encarnados.