Petit, treinador do Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV após a derrota com o Benfica, no Estádio da Luz.

«Foi um jogo discutido até ao fim. O Benfica teve mais bola, sabíamos que seria complicado pela confiança com que o Benfica está. Na primeira parte eles tiveram algumas oportunidades e sabíamos que iam entrar forte na segunda. Eles marcaram, nós reagimos e empatámos com uma boa jogada, e na fase final fizeram o 2-1 num lance que tínhamos estudado.

Temos de valorizar o que fizemos, fomos intensos, e os jogadores deram uma boa resposta. Ficámos tristes pelo resultado.

Sabíamos que tínhamos de ser solidários sem bola e inteligentes em posse. Só aos 83m, com uma diagonal é que o Benfica voltou à frente. Tentamos sempre lutar pelos pontos, mas temos de começar a preparar já o próximo jogo com o P. Ferreira.»