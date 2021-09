O Benfica defronta esta segunda-feira o Boavista, em encontro da 6.ª jornada da Liga, e Jorge Jesus foi questionado sobre as declarações de João Pedro Sousa, que disse que quer apresentar «um Boavista forte e corajoso» frente aos encarnados.

«É normal que o treinador do Boavista queira que a sua equipa seja corajosa e ambiciosa, isso faz parte do treino diário de todos os treinadores e vemos isso como uma valorização para o jogo, não como um defeito, para que nos possamos estar mais concentrados», disse o técnico do Benfica, apontando que «esta equipa do Boavista tem feito um campeonato muito bom nas últimas jornadas».

Jesus disse ainda que «o Benfica quer continuar o campeonato como tem vindo a fazer, com muita qualidade, mas o grande objetivo é sempre ganhar, jogando no nosso estádio, com os adeptos a ajudarem-nos».

«Estamos muito confiantes, a sentir que estamos a crescer jogo a jogo», acrescentou Jesus.