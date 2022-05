Petar Musa vive por estes dias a melhor fase da carreira. O avançado foi chamado pela primeira vez à seleção principal da Croácia e já há entendimento para que rume ao Benfica na próxima temporada. O atacante admitiu que está perto de assinar por um grande clube, tal como o selecionador Zlatko Dalic havia dito, mas não quis revelar se o futuro passará pela Luz.

«Embora a imprensa portuguesa tenha noticiado que tudo está finalizado, não posso dizer nada sobre esse assunto até que o Benfica anuncie oficialmente a transferência», disse ao portal croata Sportske Jutarnji.

«Sou sempre otimista, mas [no verão] não imaginava que no final da época seria chamado para a seleção A do meu país, assim como estar prestes a assinar um contrato com um dos maiores clubes europeus. Esta, com certeza, é a melhor temporada da minha carreira, o esforço valeu a pena», acrescentou.

O avançado de 24 anos admite que integrar os convocados da Croácia é um «sonho de infância realizado», mas vai aproveitar um período de descanso antes de viajar para Zagreb. «Vou tirar férias, mas não há descanso, vou treinar todos os dias, para chegar à seleção em forma. Quero mostrar a minha melhor versão, estou cheio de confiança, vamos ver como corre. Vou dar o meu melhor para conseguir um lugar na equipa.»

Nos 31 jogos que disputou ao serviço do Boavista, Musa fez 12 golos e ainda somou quatro assistências.