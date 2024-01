A negociação entre Benfica e Boavista por Pedro Malheiro está a um passo de cair de vez. O Maisfutebol apurou que os encarnados refizeram os moldes da oferta de quatro milhões de euros, mas novamente não tiveram sucesso na investida.

Na última abordagem feita aos axadrezado, o emblema da Luz aceitava pagar já em janeiro a primeira das quatro tranches anuais de um milhão de euros - inicialmente, a ideia era avançar com o primeiro pagamento somente em agosto.

A proposta final do Benfica passava pela compra de 90 por cento do passe do jogador de 22 anos - os 10 por cento restantes poderiam ser adquiridos no futuro próximo por mais 500 mil euros.

O Boavista, recorde-se, precisa de um encaixe financeiro de aproximadamente sete milhões de euros para ficar livre para inscrever novos jogadores. Entretanto, está seguro em não facilitar a saída de Pedro Malheiro.