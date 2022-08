Petit, treinador do Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota com o Benfica no Bessa.

«Entrámos bem, nos primeiros 20 minutos o jogo estava dividido, depois na bola parada, o Morato fez o golo sem precisar de saltar sequer e o Benfica ficou mais confortável.

Na segunda parte, voltámos a entrar bem, mas depois levamos com o segundo golo, num lance em que tínhamos avisado os jogadores que o Benfica era forte, que são as transições. Cometemos erros que permitiram essas transições.

Há mérito do Benfica pela forma como jogou. Nós tentámos surpreender ao jogar sem referência ofensiva, mas o golo deitou tudo a perder.»

[sobre a segunda derrota consecutiva]

«Temos de estar com a cabeça levantada depois de dois resultados menos bons. Temos de ser ambiciosos e procurar a terceira vitória, frente ao P. Ferreira. Temos muita juventude, é o futuro do Benfica e vamos ter um campeonato tranquilo pelo trabalho que eles têm feito.»