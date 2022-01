Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, assume que a equipa ‘abanou’ após o golo sofrido com o Boavista, mas nega que a equipa esteja com falta de confiança.

Animicamente, não sinto a equipa desconfortável. Andei alguns anos lá dentro e sei que há momentos em que se pode gerar alguma dúvida, quando sofremos um golo, ou o jogo não nos está a correr bem. Mas não sinto que a equipa esteja animicamente em baixo. Temos de olhar para o todo, tendo a consciência que quando ganhamos, é mais confortável trabalhar. Ganhámos ao Arouca, antes empatámos em casa com o Moreirense e o sentimento foi de derrota. Mas depois de fazer o luto, senti a equipa a dar uma resposta positiva para melhorar. Podemos ser mais consistentes, mas é um processo contínuo.»

[sobre os jogadores lançados que não jogavam há muito tempo]

«Significa que temos um plantel em que todos contam. Mesmo com as opções a recaírem noutros jogadores, quisemos dar oportunidades a jogadores que têm sido menos utilizados. O emagrecimento do plantel não tem nada a ver com estes jogadores terem jogado. Fizeram-no porque têm qualidade.

Havia ausências que sabíamos que podiam acontecer. Mas acreditamos na equipa. Há jogadores mais rotinados, mas prefiro valorizar as oportunidades dadas para outros jogarem.»