Jan Vertonghen deixou um jovem adepto do Benfica em lágrimas, ao oferecer-lhe a camisola após a vitória desta segunda-feira sobre o Boavista.

Esse momento é apresentado no habitual vídeo de bastidores divulgado pelo Benfica, que mostra outros jogadores, como Julian Weigl e Darwin, a tirar "selfies" com adeptos.

Entre os destaques do vídeo está ainda a imagem de Alex Grimaldo a ver vídeos dos adversários no telemóvel, antes do jogo, e a fechar um abraço do lesionado Seferovic a Darwin, autor de dois golos.

