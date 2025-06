Miguel Merentiel foi considerado o homem do jogo do empate entre Boca Juniors e Benfica (2-2), na jornada inaugural do Grupo C do Mundial de Clubes. O ponta de lança uruguaio, de 29 anos, inaugurou o marcador aos 22 minutos, na primeira oportunidade para o Boca Juniors.

Tal momento foi importante para o emblema argentino alcançar uma vantagem promissora (2-0) pouco depois, aos 28 minutos.

O avançado deixou a partida aos 65 minutos, face à lesão num pé. Em todo o caso, deixou marca no resultado.