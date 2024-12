Bolonha é uma cidade peculiar. Tudo nela é interessante, tudo nela abre o olhar e desperta o pensamento, tudo nela é de certa forma diferente. O clube, o Bolonha FC 1909, pois bem, é um reflexo da cidade, um espelho das pessoas que o habitam.

Para que se entenda o clube é também preciso perceber as condições e o ambiente que o moldam, a envolvência onde se encontra e aquilo em que a história o transformou.

Para Benfica e Sporting, adversários do Bolonha nesta Liga dos Campeões, é por isso crucial entender o que se lhes apresenta à frente.

Fundado em 1909 numa cervejaria da cidade, o Bolonha teve nas primeiras décadas de existência o maior período de glória. O fundador era austríaco: Emilio Arnstein, um homem de raízes «boémias e estudantis», que levou os encantos da Universidade de Praga, na qual tinha estudado, para a cidade italiana.

Nesta altura convém referir que Bolonha sempre foi uma cidade de estudantes, ou não tivesse ela a universidade mais antiga da Europa: fundada ainda durante a época medieval, seis anos antes de Oxford e quase 90 anos antes de Paris.

Ora na chegada a Bolonha, Emilio Arnstein aplicou então os ideais que percorriam a Europa no projeto que ali fundara. Um projeto que unia jovens, na sua maioria estudantes, lá está, e moradores da própria região, com o objetivo de ter naquele núcleo a medula da paixão pelo futebol naquela cidade.

Um desses jovens, por curiosidade, era Antonio Bernabéu, estudante de Direito no colégio espanhol de Bolonha e irmão de Santiago Bernabéu, presidente lendário do Real Madrid entre 1943 e 1978.

Um gigante nos anos 30 que se reencontrou na época do grande Benfica

Com as bases intelectuais bem assentes, o Bolonha viria a ter nos anos seguintes um período de ascensão que culminou na hegemonia dos anos 30: no fim dessa década, por exemplo, já tinha sido coroado campeão italiano seis vezes.

Depois disso, porém, foi preciso esperar cerca de trinta anos para que surgissem novamente esperanças renascentistas. Apenas no ano de 1964 o Bolonha voltou a conquistar do scudetto, o que lhe garantiu a primeira participação de sempre na Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões).

Curiosamente, foi uma participação que não deixou saudades: o clube caiu logo na primeira eliminatória, numa história com contornos de crueldade: após uma vitória e uma derrota com o Anderlecht, a equipa italiana não saiu do nulo no jogo de desempate em campo neutro e acabou afastada... na moeda ao ar.

Enfim, a história do Bolonha nem sempre foi feliz. Com períodos limitados de triunfo interno ao longo dos anos, passaram-se quase seis décadas para que os holofotes europeus viessem a iluminar novamente o Estádio Renato Dall'Ara.

Aconteceu precisamente na época passada. Com Thiago Motta no leme da equipa, o Bolonha alcançou o quinto lugar no campeonato e pôde celebrar pela primeira vez na história a qualificação direta para a Liga dos Campeões.

Foram meses de muita emoção.

Antes de mais porque a morte de Sinisa Mihajlovic, em dezembro de 2022, marcou um período negro para a história do clube. Depois, porque o homem que substituiu o sérvio restaurou a felicidade da instituição que tanto sofrera anteriormente.

Thiago Motta enalteceu com traço de artista a equipa, o clube e a cidade. Uma epifania dentro das quatro linhas que culminou com as esperanças populares confirmadas no sorriso conjunto de fim de época: um surpreendente quinto lugar, que deixou Bolonha em festa.

Alessandro Mossini, jornalista desportivo italiano, de Bolonha, contou ao Maisfutebol que a época passada foi um dos melhores períodos de sempre do clube.

«Foi, sem dúvida, uma época especial, com uma magia muito particular entre equipa e adeptos. O Bolonha encontrou sempre forma de ganhar os jogos, praticou um futebol distinto e difícil de ler para os adversários. Moderno e incisivo. Está entre as melhores épocas de sempre do clube. Sem dúvida. Até porque o último Scudetto já foi em 1964.»

A página Zerocincuatuno, dedicada exclusivamente ao acompanhamento do clube, acrescentou que a última temporada atingiu níveis próximos da perfeição, para a realidade do clube.

«Uma verdadeira iguaria futebolística, um regalo para os olhos. Era difícil imaginar que poderíamos atingir um objetivo tão histórico e inesquecível, mas estava tudo bem orquestrado e preparado, pelo que acabou por funcionar tudo às mil maravilhas.»

Uma equipa em transição de estilos na melhor fase da época

A verdade é que se a qualificação em maio foi uma «embriaguez geral», os primeiros passos na Liga dos Campeões significaram uma ressaca difícil de curar.

Thiago Motta saiu para a Juventus, Vincenzo Italiano chegou para o substituir e o histórico clube transalpino não teve um início de época nada feliz. Nos primeiros oito jogos, a equipa somava seis empates, uma derrota e apenas uma vitória.

Um início sensaborão, portanto, que nem as competições europeias não conseguiram compensar: até ao momento o Bolonha somou apenas um ponto, após cinco jornadas disputadas. Ponto esse que surgiu logo na partida inaugural, seguido apenas de derrotas nos jogos posteriores.

Ainda assim, o Bolonha chega a Lisboa na melhor fase da temporada. Já no oitavo lugar da tabela da Série A, atrás do Milan, de Paulo Fonseca, o Bolonha soube dar a volta ao momento negativo e viaja depois de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

As vitórias frente a Veneza (3-0) e Monza (4-0) foram sublinhadas com um ainda assim saboroso empate em Turim, com a Juventus (2-2), após ter estado a vencer por 2-0. Um momento, portanto, que coloca as expectativas no patamar mais alto desde agosto.

Nesse sentido, o Maisfutebol procurou entender o que é que Benfica e Sporting podem esperar das deslocações do Bolonha a Lisboa.

O portal Zerocincuantuno considera que «a transição de Thiago Motta para Vincenzo Italiano levou o Bolonha a abandonar um futebol racional, feito de domínio do jogo através da posse de bola, para abraçar um futebol feito de pressão, recuperação de bola alta e, se necessário, jogadas forçadas».

«Pouco a pouco esta transição de estilos está a ser consolidada e os resultados, pelo menos no campeonato e na Taça de Itália, começam a chegar.»

Já Alessandro Mossini, destaca algumas valências individuais como aspetos a ter em conta pelos rivais lisboetas.

«Os melhores jogadores do Bolonha na Liga dos Campeões têm sido os dois defesas centrais Beukema e Lucumi e o guarda-redes Skorupski, que têm limitado os danos. Juntamente com um jogador experiente como Freuler no meio-campo. Quanto ao resto, menciono Castro, um avançado de 2004 com grandes perspetivas, que está a fazer coisas muito boas em Itália, ou o capitão Ferguson, um jogador e um rapaz especial, que ainda não está no seu melhor depois da longa ausência devido a uma rutura dos ligamentos cruzados. Por último, vale a pena olharem para N’Doye. É muitas vezes o jogador de fora mais perigoso, mesmo que, ao contrário de Orsolini, tenha muitas dificuldades em marcar golos.»

A perceção italiana de Benfica e Sporting

Se em Portugal há mais poder de escolha entre o acompanhamento do futebol transalpino, o mesmo não acontece em Itália: a cobertura televisiva do campeonato português é escassa ou mesmo inexistente em certas regiões, o que pode provocar algum desconhecimento, por parte dos adeptos pelo menos. Ainda assim, há aspetos que não escapam aos mais atentos.

Quando questionado sobre o Benfica, Alessandro Mossini relembrou uma novela que decorreu no verão passado, mas também o facto de o calendário não favorecer os italianos.

«O Benfica é uma equipa tradicionalmente difícil de defrontar, que no verão levou um jogador que o Bolonha tanto desejava [Pavlidis]. Não há no Bolonha o poder financeiro do clube português e é pena, porque o avançado é uma das lacunas deixada pelo mercado de verão. De resto, sinto que o Benfica é uma equipa valiosa e perigosa, muito experiente nas competições europeias. São necessárias três vitórias para passar a ronda e isso é quase impossível. Para além disso, o jogo surge a meio de duas jornadas muito emotivas da Série A, contra a Juventus e a Fiorentina. Frente ao Benfica, o Bolonha terá de socorrer-se de um último recurso.»

Já o portal Zerocincunatuno aponta para a história do clube da Luz.

«O Benfica é um clube que funciona muito bem tanto a nível da equipa principal como das camadas jovens. É um dos clubes com maior tradição, brasão e encanto em Portugal, e com um nível muito bom também a nível internacional, embora falte um troféu europeu desde o tempo de Eusébio»

Já a perceção em relação ao Sporting, por outro lado, muda ligeiramente, dada a proximidade do clube de Alvalade à Fiorentina, clube rival do Bolonha. Apesar disso, é mais lembrado o trabalho de Ruben Amorim e a incrível época de Viktor Gyokeres do que o resto.

«Já ouvi falar dessa relação Sporting-Fiorentina nos círculos de adeptos, mas não sei muito sobre essa dinâmica. Tive a oportunidade de ver o que o Sporting fez no ano passado nos jogos contra a Atalanta e, para além do resultado, o futebol de Amorim era divertido. É realmente uma pena que tenha saído durante a época, espero que se dê bem no United com o Zirkzee, que nos apaixonou no Bolonha com a sua magia, juntamente com tantos jogadores, no ano passado. A verdade é que, com o Sporting, o Bolonha arrisca-se a ser eliminado definitivamente, com todos os problemas de enfrentar um fenómeno como Gyokeres, que neste momento para mim é o melhor ponta de lança da Europa», disse Alessandro Mossini.

Este é o cenário que Benfica e Sporting podem esperar na receção ao Bolonha. Um clube histórico, com uma cultura própria e que passa por um momento imprevisível.

Depois da glória na época passada, as esperanças foram ofuscadas no início desta temporada. Aos poucos, porém, vão renascendo entre as ruínas da cidade. Lisboa pode ser um marco importante para os italianos, que têm na capital portuguesa duas hipóteses de se erguerem perante os holofotes europeus.