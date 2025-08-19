Benfica
Há 49 min
Benfica: Dedic convocado pela Bósnia e Herzegovina
Lateral é opção para os jogos com o São Marinho e a Áustria
TB
Lateral é opção para os jogos com o São Marinho e a Áustria
TB
Amar Dedic, lateral direito do Benfica, faz parte dos convocados da Bósnia e Herzegovina para a dupla jornada de qualificação para o Mundial 2026.
O jogador dos encarnados integra uma lista de 25 jogadores.
A Bósnia e Herzegovina vai defrontar o São Marino, a 6 de setembro, e a Áustria, no dia 9 do mesmo mês, em jogo da 5.ª e 6.ª jornada do Grupo H.
Dedic conta atualmente com um golo e 20 internacionalizações.
Selektor Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za utakmice protiv San Marina (6. septembar) i Austrije (9. septembar) u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.— NFS BIH (@NFSBiH) August 18, 2025
Selektor će press konferenciju održati uoči okupljanja u petak 29. avgusta u 10:30 u prostorijama NS/FS BiH. pic.twitter.com/FT9bGKGbIz
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS