Amar Dedic, lateral direito do Benfica, faz parte dos convocados da Bósnia e Herzegovina para a dupla jornada de qualificação para o Mundial 2026.

O jogador dos encarnados integra uma lista de 25 jogadores.

A Bósnia e Herzegovina vai defrontar o São Marino, a 6 de setembro, e a Áustria, no dia 9 do mesmo mês, em jogo da 5.ª e 6.ª jornada do Grupo H.

Dedic conta atualmente com um golo e 20 internacionalizações.