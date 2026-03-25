Benfica
Há 17 min
Benfica: Dedic treina na Bósnia antes da viagem para o País de Gales
Lateral foi poupado na sessão de terça-feira
Lateral foi poupado na sessão de terça-feira
Na véspera da visita ao País de Gales, para o duelo no play-off de acesso ao Mundial 2026, Amar Dedic voltou a treinar. O lateral do Benfica foi poupado na terça-feira, após uma «pequena pancada» sofrida na segunda-feira.
A Bósnia voltou a treinar em Butmir antes da partida para o País de Gales, onde joga na quinta-feira (19h45). O vencedor desse jogo defronta Itália ou Irlanda do Norte na terça-feira.
Reprezentativci Bosne i Hercegovine jutros su na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase“ odradili službeni trening uoči utakmice protiv Velsa.— NFS BIH (@NFSBiH) March 25, 2026
Treningu je prisustvovao generalni sekretar NS/FS BiH, koji je igračima i stručnom štabu poželio mnogo sreće u sutrašnjem susretu. pic.twitter.com/lPWZjCma2e
