O Benfica e o Botafogo estão no início das conversações para avançar com uma transferência em definitivo de Arthur Cabral, num acordo que pode chegar a 15 milhões de euros, segundo revelou a Imprensa brasileira e confirmou o Maisfutebol.

Ainda segundo apurou o nosso jornal, o avançado brasileiro tem em cima da mesa uma oferta contratual válido por quatro anos. O acordo de longa duração com o emblema do Rio de Janeiro, inclusive, aguarda bastante ao jogador, que tem a aprovação do técnico português Renato Paiva..

O camisola 9 dos encarnados não está nos planos para a próxima temporada na Luz e, por isso, foi colocado na lista de negociáveis, A prioridade este momento passa por uma venda acima dos 12 milhões de euros.

Dono de uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, Arthur Cabral cumpriu até agora duas épocas ao serviço do Benfica. Ao todo, fez 81 jogos oficiais e anotou 18 golos e cinco assistências.