O jogador do Benfica Everton denunciou na segunda-feira o roubo de três camisolas na sequência de um assalto a casa do pai, Eusébio, em Fortaleza, no nordeste do Brasil.

«Peço encarecidamente que as camisolas sejam devolvidas, pois representam momentos únicos da minha vida. São elas: final da Copa do Brasil 2016 pelo Grêmio, da minha apresentação pelo Benfica e da final da Copa América 2019 pelo Brasil», escreveu no Instagram.

«Cebolinha», que está integrado da seleção brasileira que disputa nesta altura a Copa América, disse que as camisolas têm um «valor sentimental inexplicável».

Do assalto resultou apenas o furto das três camisolas.