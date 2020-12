Felipe Ximenes, diretor desportivo do Santos, falou sobre a situação de Lucas Veríssimo, que é pretendido pelo Benfica, mas cuja transferência foi vetada pelo Conselho Fiscal do clube.

«Esta é uma situação má. Naturalmente, o atleta está chateado. Mas fez uma bela partida [no jogo da Libertadores com o Grémio]. Tenho certeza de que o Santos vai saber reconhecer isso e, no momento certo, o Lucas vai realizar seu sonho de jogar na Europa e mais uma vez vai mostrar que o Santos é um celeiro incrível de formação de atletas», disse o responsável à Gazeta Esportiva.

O diretor desportivo explicou que este processo ocorre num timing complicado devido a um artigo constante nos estatutos do clube que diz que «nos 90 dias que antecedem a eleição [para presidente do clube], todos os processos internos e externos precisam de passar pelo Comité de Gestão, pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.»

«Infelizmente, a situação do Lucas Veríssimo está a acontecer dentro deste processo. O atleta já passou por algumas situações de vendas não concretizadas, mas agora, infelizmente, não basta o Comité de Gestão querer aceitar uma proposta. Os conselhos fiscal e deliberativo têm de aprovar», acrescentou, adiantando que «as propostas só podem ser levadas para aprovação, se houver um parecer favorável do Conselho Fiscal. Então no caso da proposta do Lucas Veríssimo, o Comité de Gestão aprovou e o fiscal deu um parecer negative, por isso, o Conselho Deliberativo não pode votar.»

As eleições para a presidência do Santos estão marcadas para este sábado.