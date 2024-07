A FIGURA: Prestianni

Muito se falou que o argentino tinha guia de marcha neste verão, por empréstimo, mas a esta altura, é seguro dizer que Prestianni ganhou o direito de ficar no plantel do Benfica esta temporada. Entrou na segunda parte para o lugar de Marcos Leonardo e encantou as bancadas da Luz. Com um centro de gravidade baixo, Prestianni é um quebra-cabeças no um para um e no drible. A juntar a isso, ainda serviu os companheiros com qualidade uma e outra vez, em particular Arthur.

O MOMENTO: Aursnes, Carreras e Pavlidis, um belo desenho (minuto 24)

Foi num belo desenho ofensivo que o Benfica chegou ao empate. Aursnes combinou com Carreras, o espanhol cruzou de primeira e Pavlidis, com um toque subtil, fez o 1-1. Futebol bonito.

OUTROS DESTAQUES

Tomás Araújo

Já tinha tido uma segunda metade da época passada muito positiva, e está a dar sequência a esse bom momento nesta pré-temporada. Otamendi está nos Jogos Olímpicos, António Silva regressou agora das férias e mesmo com Morato ao lado, parece haver uma certeza neste Benfica: Tomás Araújo está para lutar pela titularidade. Sempre concentrado, o defesa continua a evidenciar uma inteligência acima da média, quer com quer sem bola. Os timings são bons, os passes também e até na velocidade se destaca.

Vangelis Pavlidis

Primeiro jogo na Luz, primeiro golo. O avançado grego continua a dar nas vistas na pré-época dos encarnados e já vai com cinco golos em quatro partidas. Forte fisicamente, sabe baixar para se envolver no jogo, mas também tem a capacidade de o esticar na profundidade. O 1-0 é um golo de ponta de lança, a antecipar-se ao primeiro poste e a finalizar com classe.

Álvaro Carreras

Jan-Niklas Beste chegou para a lateral-esquerdo, mas vai ter de andar muito para tirar o lugar a Carreras, pelo menos se olharmos ao rendimento dentro do campo. Concentrado a defender, o espanhol vai ganhando cada vez mais confiança no ataque. Destaca-se no passe, muitas vezes capaz de quebrar linhas, e na chegada ao ataque. O bom entendimento com Aursnes permitiu à dupla «cozinhar» o 1-1 de Pavlidis, com assistência do esquerdino.

Arthur

Pavlidis chegou, Marcos Leonardo está a ganhar espaço, mas Arthur está aí para dar luta. Foi peça importante na melhor fase do Benfica no encontro, no início da segunda parte. Ofereceu-se muito ao jogo, sempre a trabalhar bem de costas, e ainda ficou perto do golo num belo remate.

Mbeumo

O grande destaque de um Brentford que se mostrou pouco acutilante em termos ofensivos. Aproveitou o erro de Morato para picar o ponto e na segunda parte ia fazendo um golaço, ainda que involuntário. Só o poste o impediu.